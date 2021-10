2 ottobre, Festa dei nonni: la riflessione del Preside Lucio Scibilia

2 ottobre 2021

Ancora non si è spento l’eco dei tre Arcangeli, che già oggi è la festa dei santi angeli, quelli normali, ma una schiera infinita fra custodi, serafini, cherubini che se ne perde il conto.

Comunque Angelo ed Angela sono un bel nome e facciamo auguri di cuore.

Ma è anche la festa dei nonni, e chi se ne ricordava, se non fosse per qualche attentissimo che non glie ne sfugge una.

E ci piovono auguri da tutte le parti, e magari i nipoti non ci pensano proprio.

Comunque, a parte l’ironia, c’è da notare che al mondo ci possono essere anche padri degeneri, e perfino madri degenere, ma l’affetto dei nonni non viene mai meno.

Ed è di una tenerezza ineguagliabile

Lucio