17esima edizione dell’Oscar Campano 2021: premiato anche il comm. Gaetano Mastellone

Ieri sera, nella bellissima location dell’Imperial Garden di Poggiomarino, si è tenuta la 17esima edizione dell’Oscar Campano 2021. Un evento creato e diretto dal giornalista Nello Odierna e che ha visto gli esperti del giornalismo, della comunicazione campana ed ex giocatori alternarsi sul palco per ritirare il premio. Quest’anno la manifestazione è stata dedicata alla memoria di Pasquale D’Angelo, tifoso storico del Napoli che ha perso la vita a Mosca, durante una trasferta della squadra azzurra. Tanti i premiati: i giornalisti Carlo Alvino, Antonio Petrazzuolo, Raffaele Auriemma, Luca Cerchione, Lorenzo Crea, Titti Improta, Peppe Libertino, Mimmo Malfitano, Carmine Martino, Silver Mele, Angelo Pompameo, Carmine Martino, Francesco Molaro, Manuel Parlato, Tommy Mandato, Massimo Sparnelli e la redazione di Sportycom. Gli ex calciatori: Antonio Floro Flores (allenatore Frattese), Francesco Montervino (ds Taranto), Gianni Improta, Sasà Avellone (team manager della Salernitana), Roberto Amodio (dirigente Juve Stabia) e Claudio Pellegrini (ex Napoli). Premiati anche: Raffaele Niutta, presidente dell’Afragolese, lo speaker Daniele “Decibel” Bellini, Lello Carlino, presidente del Napoli Femminile, l’operatore di mercato Antonio Governucci, il presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, la società del Benevento 5 e il comm. Gaetano Mastellone, eccellenza della Penisola Sorrentina.