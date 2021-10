10 ottobre 2021, inizia la nuova avventura in serie A per la Folgore Massa

È arrivato il fatidico giorno: oggi la Folgore Massa inizia la sua nuova avventura in serie A. C’è fermento ed emozione per i ragazzi di mister Esposito che sono pronti a scrivere un nuovo capitolo nel libro dello sport in penisola. “L’attesa è finita. A distanza di quasi 4 mesi dalla diagonale chirurgica di Leonardo Lugli che permetteva ai nostri ragazzi di espugnare il Palaoreto, la storia ha voluto una nuova data da scrivere a fuoco nella memoria di questo sodalizio. Il 10 ottobre 2021 sarà storia. Non solo per il volley, ma per tutto lo sport in Penisola Sorrentina. Al PalaJacazzi di Aversa, Gianpio Aprea e compagni giocheranno contro l’Ismea la prima, storica partita in Serie A3. Sarà il primo appuntamento di una lunga corsa a tappe, che ci vedrà protagonisti di una stagione densa e affascinante. Da vivere SPALLA a SPALLA con tutti voi che avete sempre sostenuto i nostri colori! Perché insieme siamo più forti”.