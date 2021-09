Nella giornata di ieri, domenica 5 settembre, uno yacht di 30 metri a circa 5 miglia dal porto di Sorrento ha lanciato il Mayday a seguito di un incendio nella sala macchina.

Proprio in quel frangente, la motonave Freccia D’Argento si trovava ad effettuare la consueta tratta Napoli – Sorrento. Il Comandante Di Leva, al comando della motonave ad appena un miglio di distanza dallo yacht in panne, accortosi immediatamente della richiesta d’aiuto, ha subito prestato soccorso insieme all’intero equipaggio, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco.

Sono state così effettuate le operazioni del caso per la messa in sicurezza dell’unità che si trovava alla deriva, evitando soprattutto ulteriori conseguenze.