Walking Football, Imprenditori Positanesi e professionisti della Penisola Sorrentina uniti all’insegna del sano divertimento

Imprenditori Positanesi e professionisti della Penisola Sorrentina uniti all’insegna del sano divertimento. Ieri presso lo stadio Giusti a Bassano del Grappa si è tenuto il 3° campionato del Walking Football (o Calcio Camminato): la nuova disciplina sportiva che permette agli appassionati di calcio di continuare a giocare senza limiti di età o di forma fisica. I “nostri” over 50, Lauro Enzo, Castellano Giuseppe e Aniello, Ferraioli Giuseppe e Tonino, Buonocore Enzo e Palumbo Bruno, provenienti dalla penisola e costiera, hanno agguantato un ottimo 5° posto. Il terneo composto da 12 squadre, 6 over 50 e 6 over 60 è iniziato alle ore 9 e terminato alle 16. Questa disciplina, nata in Inghilterra e giunta in Italia nel 2016, conta poche e semplici regole:

E’ vietato correre ed alzare la palla, per cui nessun colpo di testa è previsto. Si gioca in 6 su un campo da calcetto e le sostituzioni sono illimitate. Nessuno può entrare in area eccetto il portiere.