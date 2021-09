L’Italia è campione d’Europa, è festa grande anche in Penisola Sorrentina fra Sant’Agnello e Piano di Sorrento dove è originaria ed è cresciuta Monica De Gennaro . Finalmente le azzurre sono riuscite a battere la bestia nera Serbia: il capolavoro delle ragazze di Mazzanti proprio a Belgrado nella finale del campionato europeo. Egonu e compagne si sono imposte 3-1 in rimonta (24-26, 25-22, 25-19, 25-11), addirittura travolgendo le avversarie nell’ultimo parziale. È quindi arrivata al quarto tentativo la vittoria contro Boskovic e le altre, dopo i tre ko nella finale mondiale 2018, la semifinale degli Europei 2019 e nei quarti di finale un mese fa ai Giochi di Tokyo. A livello complessivo, sia in campo maschile sia in quello femminile, l’Italia del volley era a secco di successi dal 2009. Proprio in quell’anno le azzurre avevano vinto gli Europei, bissando il trionfo di due anni prima.

Il primo set è stato di grande equilibrio, con le padrone di casa che si sono imposte solo ai vantaggi. Molto combattuto anche il secondo, con l’italia avanti all’inizio (4-1 e poi 12-10) e la serbia che ha raggiunto e superato le azzurre (20-19) prima che Egonu e compagne riuscissero a imporsi allo sprint. Nel terzo, invece, dopo una partenza nel segno delle nostre avversarie (8-3), l’italia ha preso il controllo e chiuso in scioltezza. Il quarto set è stato una passerella azzurra, con attacchi devastanti e un muro insuperabile. Un trionfo. La medaglia di bronzo è andata alla turchia, che ha sconfitto l’olanda 3-0.