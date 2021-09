Vodafone down a Positano, uno dei paesi più famosi al mondo senza linea da due giorni, e non arrivano spiegazioni o scuse

Vodafone è down a Positano uno dei paesi più famosi al mondo senza linea da due giorni, e non arrivano spiegazioni o scuse. Le segnalazioni arrivano in continuazione a Positanonews nella perla della Costiera amalfitana. Vodafone non risponde ufficialmente, ha i social netowrk, da facebook a instagram a twitter, dove li abbiamo contattati, telefonicamente, via messaggi, e niente. Nessuna comunicazione ufficiale che potrebbero anche mandarci via mail a direttore@positanonews.it , non diciamo whatsapp perchè purtroppo siamo clienti Vodafone.

Ieri non funzionava a Positano ma eravamo sicuri che il problema si risolvesse . Molti utenti da stamane stanno segnalando di nuovo dei disservizi sulla rete Vodafone. Quindi sono due giorni, 48 ore quasi, senza linea telefonica

Oltre al network Vodafone anche i clienti PosteMobile, Digi Mobil, ho.mobile ed altri virtuali che utilizzano la stessa rete hanno riscontrato il medesimo problema.

Il problema sussiste sia nell’effettuare chiamate che nel navigare. In pratica gli utenti impattati non potevano utilizzare lo smartphone e nella maggior parte dei casi veniva mostrato “nessun servizio”.

Un dramma per chi è solo, per i genitori che hanno i figli a scuola e per chi deve lavorare, come diversi ristoranti periferici che ci hanno contattato, un danno sociale ed economico ingente senza nessuna spiegazione pubblica ufficiale.