Villa Fondi oggi al centro della politica e dell’ambiente in Campania, De Luca per l’Ospedale Unico e Vassallo con la Grande Onda. La stupenda Villa di Piano di Sorrento , che ha ospitato un’estate di eventi e ora anche concerti di altissimo livello organizzati dall’amministrazione Iaccarino , oggi sarà al centro della politica e dell’ambiente in Campania. De Luca presenta il progetto esecutivo del «Nuovo Ospedale Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana»

Alle 17,30 circa ci sarà l’incontro con il Governatore Vincenzo De Luca, al centro l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina . Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenterà ufficialmente, insieme al direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, il progetto esecutivo del «Nuovo Ospedale Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana» da realizzare a Sant’Agnello.Il piano prevede la realizzazione di una struttura all’avanguardia da 250 posti letto messi al servizio dei cittadini, ma anche del flusso turistico, che in questa vetrina meravigliosa della Campania è presente in ogni periodo dell’anno. In questa occasione, il presidente De Luca, accompagnato dai sindaci Vincenzo Iaccarino (Piano di Sorrento); Piergiorgio Sagristani (Sant’Angnello); Giuseppe Tito (Meta di Sorrento); Massimo Coppola (Sorrento); Lorenzo Balducelli (Massa Lubrense) e Andrea Buonocore (Vico Equense), insieme ai tecnici dell’Asl Napoli 3 Sud, effettuerà una ricognizione dell’area di Sant’Agnello dove, nel 2022 inizieranno i lavori del nuovo ospedale grazie ad una spesa iniziale prevista e finanziata, 65 milioni di euro.

La Grande Onda parla di ambiente e legalità con Dario Vassallo