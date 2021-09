Vigilia di San Gennaro a Praiano: il programma dei festeggiamenti. In una Praiano nel pieno della campagna elettorale, con i comizi tenutisi ieri del futuro sindaco Anna Maria Caso, non ci si dimentica certamente della grande festa in onore di San Gennaro.

La cittadina della Costiera Amalfitana, infatti, è oggi in clima vigilia di San Gennaro: ecco il programma della giornate di oggi e di domani, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, che saranno arricchite dalla presenza della banda di Minori:

Sabato 18 settembre – Vigilia di San Gennaro

ore 9.00: esposizione della statua di San Gennaro e processione con la nuova reliquia di San Gennaro, consegna la reliquia don Sergio Antonio Capone

Ore 9.15: Santa Messa della “mastranza”

Ore 19.30: Vespri solenni e Santa Mesas, predica il novello diacono Daniele Civale

Domenica 19 settembre – Festa di San Gennaro

Ore 7.00: Santa Messa presieduta da don Luigi Amendola

Ore 9.00: Santa Messa

Ore 11.00: Santa Messa solenne presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli

Ore 19.30: Santa Messa; a seguire si terrà la processione sulla piazza con successiva la reposizione della statua di San Gennaro

Video di Angela Mammato