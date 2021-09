Vietri sul Mare: si dimette l’ingegnere Marano

Scontro al Comune. Il sindaco Giovanni De Simone pensa di sollevare dagli incarichi il responsabile di settore l’ingegnere Antonio Marano che lo anticipa con le dimissioni, subito accettate. È l’epilogo del “braccio di ferro” tra la parte politica e quella esecutiva di Palazzo di città. Il primo cittadino veitrese pensava alla revoca dell’incarico al responsabile dell’area tecnica «per aver sempre disatteso gli indirizzi programmatici di questa amministrazione ». E prima della firma del provvedimento sindacale sono arrivate proprio le dimissioni di Marano.

Il dipendente comunale nella sua comunicazione ha messo in evidenza il «tenore gravemente offensivo della sua professionalità e lesivo della sua correttezza morale». Atteggiamento attribuito al sindaco nella proposta di revoca degli incarichi. La notizia appena si è diffusa in città, è stata un autentico boomerang. Non solo politico. Ed il sindaco Di Giovanni ha dichiarato: «Non si comprende il perché una vicenda che riguarda un normale rapporto di collaborazione fiduciario debba essere di interesse pubblico. Quella delle dimissioni volontarie è solo una decisione personale dell’ingegnere Marano. Per quanto mi riguarda la storia finisce qua». Lo scontro tra il sindaco Di Giovanni e il suo quasi ex responsabili dell’area tecnica ha animato i dibattiti nei luoghi di ritrovo del centro della Costiera Amalfitana.