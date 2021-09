Vietri sul Mare: sala del Comando di Polizia Municipale intitolata al luogotenente Valter Belmonte. Sabato scorso, 6 settembre 2021, è stata intitolata al luogotenente Valter Belmonte, scomparso a soli 56 anni nel settembre 2018, una delle sale della sede del Comando di Polizia Municipale di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, sito in via Costiera n. 1.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Associazione “Dott. Michele Siani”, dal Sindaco Giovanni de Simone e da tutta l’Amministrazione Comunale.

La morte improvvisa del “vigile del popolo” lasciò attonita l’intera cittadinanza di Vietri sul Mare. La scelta di dedicare al ricordo del luogotenente Belmonte una delle sale che oggi ospita il Comando Polizia Municipale, ove per tanti anni e con grande abnegazione e dedizione ha servito le Forze dell’Ordine, distintosi per l’impegno professionale e per le doti personali, nasce dalle seguenti motivazioni: nel lavoro di Polizia urbana ha realizzato pienamente il concetto oggi promosso ed approfondito dalle Forze dell’Ordine, ossia “essere Polizia di prossimità”; nell’espletamento del servizio non è mai stato distaccato, ma sempre compassionevole; il suo sguardo pensoso diventava azione per la soluzione della difficoltà, interpretava il suo lavoro come servizio ed era pronto con le sue spiegazioni a svolgere la dimensione educativa della sua attività; il suo operato è stato sempre illuminato ed ispirato dal senso di Giustizia e di Bontà; coniugava la fortezza del suo impegno di Polizia con la propensione alla solidarietà.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i familiari.