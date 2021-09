Vietri sul Mare: lutto cittadino per Luca Noviello, diretta col sindaco annullata

La comunità vietrese si è stretta intorno alla famiglia Noviello per l’improvvisa e tragica scomparsa del giovane Luca. Lo scrive il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha proclamato lutto cittadino e annullato la consueta diretta. La comunità di Vietri ha dovuto dire addio al giovanissimo Luca, che ha tragicamente perso la vita in un incidente in moto tra Salerno e Vietri.

Per giorni abbiamo sperato di non provare questo enorme dolore – scrive il sindaco. Oggi l’intera comunità è a lutto, ricordando con affetto il sorriso e le qualità del giovane Luca. In segno di cordoglio oggi non andrà in onda la consueta diretta con il sindaco di Vietri sul Mare, rimandando l’appuntamento a giovedì prossimo. Alla famiglia giunga l’abbraccio più sincero e la vicinanza da parte dell’amministrazione comunale di Vietri sul Mare.