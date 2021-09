Vietri sul Mare: l’ex assessore passa in minoranza, aula infuocata. Ce ne parla Antonio Di Giovanni in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Il primo consiglio comunale, dopo l’estate a Vietri sul mare, è stato molto caldo soprattutto per le prime defezioni in maggioranza. Nel consiglio comunale l’ex assessore Antonello Capozzolo è passato formalmente in minoranza: «Coerentemente – ha precisato – con quanto dichiarato qualche settimana fa, in seguito alla scelta del primo cittadino Giovanni De Simone di mettere l’ex sindaco Francesco Benincasa , alla guida della società Vietri Sviluppo». Fascia tricolore sotto accusa: «La reazione del sindaco con la revoca del mio mandato assessoriale ha evidentemente confermato che il nostro primo cittadino si è consegnato totalmente a Benincasa. Resto a servizio di Vietri sul Mare con il rammarico di non aver potuto completare il lavoro intrapreso. Resto a schiena dritta mentre altri dovranno fare acrobazie per motivare il tradimento degli impegni».