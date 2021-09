Vico Equense : va in scena il primo Festival Outdoor su Monte Faito

Si svolgerà il 18 e 19 settembre ed è un progetto in cui prende forma una rete di attività che per tutta l’estate è stata protagonista delle giornate in natura

Il Festival nasce nell’ambito del progetto Faito eco-sostenibile e turistico, idea creata e sviluppata dall’associazione Vico Equense Outdoor Sorrento Coast.

Progetto in cui prende forma una rete di attività che per tutta l’estate è stata protagonista delle giornate in natura, tiro con l’arco, pilates, trekking, arrampicata, e-bike, passeggiate tra i faggi secolari per i portatori di handicap motorio servendosi della joelette messa a disposizione gratuitamente.

Questo e tanto altro è diventata realtà forte e radicata nell’idea di creare un circuito di attrattive non solo per chi vuole passare una giornata rilassante, ma dare anche un’impronta forte di inclusione a 360 gradi.

Un percorso di crescita in continua espansione con sempre più idee nuove e progettualità dinamica e duratura nel tempo.

Sabato 18 e domenica 19 tutte le attività sportive e non, saranno presenti insieme per accogliere chi vorrà passare una due giorni di divertimento e intrattenimento.