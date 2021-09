Vico Equense, Peppe Aiello, Maurizio Cinque, Giovanni Ponti e Giuseppe Ferraro i candidati sindaco sui social

Vico Equense ( Napoli ) Positanonews segue tutti i giorni la campagna elettorale del comune più grande per estensione della Penisola Sorrentina e della Campania al voto il prossimo 3 e 4 ottobre. Saranno quattro gli aspiranti sindaci che si contenderanno la vittoria nelle urne, sostenuti da 16 liste. La maggioranza decide di puntare su Peppe Aiello, Aiello sarà sostenuto da 5 liste: Udc. Fratelli d’Italia. L845 per una Vico Equa, Tra la gente e Peppe Aiello Sindaco. Nella lista dell’Udc ci sarà anche il consigliere regionale Gennaro Cinque. Sei le liste con Maurizio Cinque, sconfitto alle elezioni del 2016 soltanto per 32 voti nel turno di ballottaggio: Maurizio sindaco, Vico sostenibile, Società civile, Movimento 5 Stelle, Liberamente, Amici a 4 zampe. Capolista dei grillini sarà l’architetto Antonio Irlando. Sono tre le liste civiche che sostengono la candidatura a sindaco di Giovanni Ponti, docente all’università di Modena,, organizzatore di eventi culturali e sociali di spessore , Promotore culturale con l’Associazione “pArola dell’Eremo” presente ad Arola con varie attività da anni . In campo ci sarà anche l’avvocato Giuseppe Ferraro, appoggiato da due civiche: Vico Equense domani e Vico Viva.

Su tutte le pagine facebook e campagne elettorali viene messa in evidenza la necessità di riaprire il Pronto Soccorso all’Ospedale di Vico Equense. In questi giorni i candidati sindaco hanno aperto le sede elettorali.

