Vico Equense, le interviste di Positanonews TV, Maurizio Cinque “Voglio cambiare volto alla città, loro cambiano il nome ma sono gli stessi”

Vico Equense ( Napoli ) . Maurizio Cinque è il primo candidato sindaco che si presenta nella redazione di Positanonews, il primo giornale online della Penisola Sorrentina e amalfitana, per una intervista diretta sulla città -. Classe ’77, Maurizio ha cominciato la sua campagna elettorale mettendoci la faccia da mesi, è sempre lo stesso, con la voglia di cambiare la città “Loro cambiano il nome, ma sono sempre gli stessi, non potevano ripresentare Buonocore e hanno presentato Peppe Aiello, decide tutto Gennaro Cinque lo sanno tutti” Tanti i suoi progetti per la città “Il Faito deve diventare patrimonio Unesco, per le spiagge bisogna ridare ai cittadini i loro diritti, il paese deve cambiare volto”. Un volto nuovo e migliore, questa è la proposta di Cinque , ma sentiamo l’intervista completa sul canale You Tube di Positanonews TV a cura di Antonello Ardovino e Paola d’ Esposito

Positanonews ha proposto l’intervista a tutti i candidati sindaco della Costa d’ Amalfi e di Sorrento con un avviso pubblico, lo estendiamo a tutti coloro che vogliono in Campania e in particolare in provincia di Salerno e Napoli che vanno alle urne con una visibilità di centinaia di migliaia di contatti.

