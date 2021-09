Vico Equense, lavori in via Ticciano: chiusura del tratto fino al 18 ottobre

INTERDIZIONE DI VIA TICCIANO DAL CIVICO 105 ALL’INCROCIO CON VIA RAFFAELE BOSCO PER LAVORI FINO AL 18/10/2021

Con ordinanza N. 185 DEL 27/09/2021, il comune di Vico Equense ha istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 fino al 18/10/2021 e il divieto di transito in Via Ticciano nel tratto interessato dai lavori, ovvero a partire dal civico 105 fino all’incrocio con via R. Bosco.

La causa? Il comune ha ritenuto che per eseguire in sicurezza l’intervento di ampliamento e sistemazione di via Ticciano, vista la ridotta larghezza della sede stradale, è necessaria l’interdizione dalla sosta e del transito al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.