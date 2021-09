Vico Equense, la Lega Navale ha contribuito all'arrivo dell'Amerigo Vespucci ma non solo....

Vico Equense ha ospitato martedì scorso la nave scuola Amerigo Vespucci. Ma dietro questo evento straordinario c’è un lavoro durato più di un anno e reso possibile anche grazie ai rapporti esistenti tra la Lega Navale e la Marina Militare.

Alla Lega Navale non va solo riconosciuto una parte del merito di aver portato la Vespucci a Vico Equense, ma ha fatto e continua a fare molto di più. Ad esempio, solo per citare qualcosa, è stata acquisita un’imbarcazione apposita per le donne con problemi oncologici e non. Si organizzano molto spesso corsi per la cultura del mare. Durante il periodo estivo si sono tenuti corsi gratuiti di kayak per i ragazzi. Insomma, la Lega Navale costituisce un grandissimo valore per il nostro territorio che basa gran parte della propria economia e della propria cultura sul mare e, nel complimentarci per tutto il lavoro svolto, auguriamo che l’attività continui sempre alla grande nell’interesse dei cittadini e dei giovani.