Vico Equense, il sindaco Andrea Buonocore “Ho deciso di rimanere nella mia squadra e sostenere Peppe Aiello”

Vico Equense ( Napoli ) . A poche ore dalla presentazione delle liste sciolta la riserva del sindaco uscente Andrea Buonocore. Buonocore si era dato una pausa di riflessione, dopo che la maggioranza, con Gennaro Cinque, aveva decido di non ricandidarlo come primo cittadino per Peppe Aiello.

Buonocore è stato raggiunto da Positanonews per sentirlo “Mi candiderò a sostegno di Peppe Aiello sindaco e sono sicuro che vinceremo”.

Nessuna amarezza per non aver avuto la conferma a candidarsi a sindaco dopo aver affrontato la Pandemia da Covid per la sua città?

“Non ho amarezze, mi sono sempre impegnato per il bene della città, avevo bisogno di riflettere e dopo ho scelto ”

Un ruolo da assessore o Presidente del Consiglio , cosa avete chiesto?

“Non ho chiesto nulla , mi candiderò come semplice consigliere – ha detto Buonocore a Positanonews -, poi si vedrà!”

Ecco il post sul suo profilo facebook

Scegliere non è mai facile.

Come testimonia la mia vita ho sempre anteposto il bene collettivo al mio.

Dopo aver riflettuto a lungo, ho reputato opportuno confermare la mia presenza lì dove sono sempre stato: con la mia squadra, al fianco di Peppe Aiello come candidato Sindaco di Vico Equense.