Vico Equense ( Napoli ) . Botta e risposta sui social network fra il PD vicano e il sindaco uscente Andrea Buonocore. Il Partito Democratico con un post ha scritto senza mezzi termini che Gennaro Cinque, consigliere della Regione Campania ed ex sindaco della cittadina della Penisola Sorrentina, gli ha preferito come candidato sindaco Peppe Aiello e Buonocore ha controattaccato con una diretta, a cui è seguita la replica del PD

✔ Se è comprensibile capire lo stato d’animo del Sindaco, abbandonato dalla sua stessa maggioranza e costretto ad allearsi con chi lo ha criticato e gli ha votato contro in questi 5 anni, non è tollerabile l’uso improprio della diretta FB attraverso la quale, nelle vesti di sindaco (come lui stesso precisa), fa campagna elettorale attaccando, in maniera scomposta, l’opposizione.

✔Siamo di fronte ad una mancanza di rispetto del ruolo che ancora ricopre e di qualsiasi “garbo” istituzionale (che evidentemente non gli appartiene), contravvenendo a quanto prevede la Legge.

✔ L’art. 9, comma 1, della Legge del 22 febbraio 2000, nr 28 recita: “Dalla data di convocazione e fino a chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni” (in allegato nota interpretativa della Legge).

✔ Persa la lucidità non si è accorto che il Partito Democratico di Vico Equense correrà alle prossime amministrative e che sarà solo l’elettorato a giudicare il suo operato.

✔Nel nel corso di questi anni, il Partito Democratico ha esercitato il suo diritto di fare opposizione evidenziando le contraddizioni e i limiti di una attività amministrativa talmente evidenti che persino chi è “determinante” nelle scelte di quello schieramento ha ritenuto opportuno non ricandidare il sindaco uscente.

Questo era il post precedente

Il puparo ha scelto il nuovo burattino per raccontare sempre la stessa storia

Non potevano confermare il sindaco uscente perché la città è in condizioni talmente pietose che non hanno potuto fare altro che scaricarlo; Il Sindaco si è fatto scaricare e pur di rimanere a galla si è messo di lato senza protestare; Gran parte della opposizione è diventata maggioranza, anche quella che poco più di un anno fa presentava con frasi roboanti la sfiducia in consiglio comunale;