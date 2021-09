Vico Equense, Giuseppe Ferraro quarto candidato sindaco

Vico Equense ( Napoli ) – Nasce il Terzo Polo in occasione delle prossime elezioni amministrative nella città di Vico Equense. Le liste civiche Vico Equense Domani e Vico Viva sosterranno l’Avvocato Giuseppe Ferraro, candidato Sindaco, che va ad aggiungersi a Peppe Aiello, Maurizio Cinque e Giovanni Ponti. “Ho ritenuto doveroso – spiega l’Avvocato Ferraro – aderire alle tante richieste e sollecitazioni che da tempo mi pervenivano da esponenti della società civile e del mondo politico, che hanno individuato nella mia figura di uomo e professionista il Sindaco che finalmente Vico Equense merita. E’ sotto gli occhi di tutti – continua Ferraro – la necessità di dare alla città, soprattutto in questo particolare momento storico, un governo serio e competente, guidato da donne e uomini attendibili, che affrontino con forza e concretezza e con le giuste capacità tecniche e professionali i tanti problemi che affliggono il nostro territorio. Abbiamo una squadra in grado di affrontare le sfide del futuro e, insieme a tutti quelli che mentalmente liberi e animati da buona volontà e serietà presteranno adesione ai nostri progetti, intendiamo costruire una città diversa e migliore” conclude Giuseppe Ferraro. La notizia rende ancora più intrigante la campagna elettorale vicana, dopo gli ultimi giorni che hanno radicalmente cambiato gli equilibri nella maggioranza uscente. Una candidatura, quella dell’Avvocato Ferraro che riapre la partita: che a questo punto si giocherà al secondo turno, il 17 e 18 ottobre. Fonte Vico Equense online