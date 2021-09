Vico Equense, Giovanni Ponti il volto nuovo della politica vicana andrà al ballottaggio? Con Positanonews unico a parlare dell’Ospedale

Vico Equense ( Napoli ) Giovanni Ponti il volto nuovo della politica vicana andrà al ballottaggio? Con Positanonews unico a parlare dell’Ospedale. Oggi un incontro con il professor Giovanni Ponti, uomo di grande cultura che si propone come candidato sindaco con tre liste, mentre tutti danno per scontato il ballottaggio fra Peppe Aiello e Maurizio Cinque potrebbe essere la sopresa di queste elezioni in Penisola Sorrentina. La sua campagna culturale sul territorio è cominciata già da anni con tantissime iniziative, che si sono intensificate in questi giorni, al momento è l’unico che mette al centro il problema dell’Ospedale , della chiusura del pronto soccorso, e non solo, in effetti il destino di Vico è al momento segnato, Sorrento e Vico Equense dovranno far posto all’Ospedale Unico di Sant’Agnello, e Ponti lo ha messo in rilievo e non solo. Ascoltiamolo

Ecco le liste

CANDIDATO SINDACO: GIOVANNI PONTI

LISTA “Ponti per Vico”

Giosuè Maresca, Marco Ruggiero, Antonio Cappiello, Zena Rotundi, Rosa Vanacore, Angela Caso, Maggiorino Vanacore, Teresa De Pascale, Olimpia Persico, Alessio Marciano, Francesco Parlato e Angela Vanacore

LISTA “Rinascimento-Rosa come la forza”

Ciro Antonio Iezza, Giuseppe Guerra, Lucia Staiano, Alfonsino Savarese, Michela Arpino, Elena Sorrentino, Raffaele De Martino, Mariangela Ferraro, Raffaele Martorano, Giuseppe Porzio, Rosa Porzio, Nicola Celentano e Mario Scarpati