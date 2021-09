Vico Equense Elezioni amministrative: ancora poche ore per la presentazione delle candidature

Quattro gli aspiranti sindaci: Peppe Aiello, Giuseppe Ferraro, Maurizio Cinque e Giovanni Ponti

Vico Equense – Mancano ventiquattro ore alla consegna delle liste per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Gli schieramenti chiusi nel loro riserbo, al momento, sembrano ben delineati e già pronti ad affrontare questa campagna elettorale. Sono le ultime ore e bisogna preparare la documentazione necessaria, raccogliere le firme e attenersi scrupolosamente alla normativa per evitare errori. Sarà una sfida a 4, e quasi certamente a decretare la nuova fascia tricolore sarà il ballottaggio del 17 e 18 ottobre. Gli aspiranti alla carica di sindaco sono: Peppe Aiello, Giuseppe Ferraro, Maurizio Cinque e Giovanni Ponti. “La voglia di fare, di dedicarmi a Vico Equense, di impegnarmi per vederla sempre più turistica, bella, vivibile e amata è la stessa di tanti anni fa. – spiega in un post Peppe Aiello, espressione della maggioranza uscente, sostenuto da 5 liste: UDC, Fratelli d’Italia, L 845 per una Vico Equa, Tra la gente e Peppe Aiello Sindaco. – Vico Equense è la città che amiamo. E lo dico al plurale perché siamo una squadra, un gruppo attivo, appassionato e dedito.” Ieri è entrato in partita anche l’Avvocato Giuseppe Ferraro. Fonte Vico Equense Online