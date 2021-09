Vico Equense e Positano ricordano il caro Arturo Aiello

In tanti lo volevano bene e lo ricordano a Positano in Costiera amalfitana , dove lavorava al Music on the Rocks ed il Rada Restaurant, amato da tutti, a Vico Equense il suo paese d’origine e non solo , si faceva voler bene da tutti. Sono passati due anni da quel maledetto 17 settembre 2019, Arturo aveva solo 23 anni e tanta gioia di vivere . Il ragazzo, che viveva nella frazione di Ticciano, restò coinvolto in un tragico incidente stradale sulla Raffaele Bosco mentre si trovava alla guida della sua moto. L’intera comunità fu sconvolta dalla prematura ed improvvisa morte di Arturo, un ragazzo amato e benvoluto da tutti. Oggi ci stingiamo di nuovo in un abbraccio affettuoso a tutta la famiglia e lo ricordiamo su Positanonews, per chi vuole c’è una messa alle 18 a Moiano