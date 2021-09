Vico Equense, domenica all’Hotel & Resort le Axidie con la Colazione di Villa Rosa e l’arte del maestro Sergio Buonocore

Vico Equense. Domenica 19 settembre, dalle ore 8.00 alle 11.00, immancabile appuntamento presso l’Hotel & Resort Le Axidie con un assaggio della Colazione di Villa Rosa. Ma non si tratterà solo di una coccola per il palato con l’utilizzo di prodotti di prima qualità ma anche di un’esperienza a contatto con l’arte grazie alle opere del maestro vicano Sergio Buonocore che faranno da degna cornice ad un evento così importante.

Una domenica in cui sarà possibile regalarsi un nutrimento per il corpo e per l’anima.