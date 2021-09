Vico Equense Calcio, tre colpi grossi per mister Ferrara

La stagione ha ormai avuto inizio, ma il mercato del Vico continua con l’obiettivo di regalare a mister Ferrara una rosa più completa possibile. Sono ben tre i nuovi acquisti, tutti molto giovani. Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Vincenzo Imbimbo, Francesco Cassitto e Andrea Esposito.

Vincenzo Imbimbo, classe 2000 è una mezzala. Cresciuto nel settore giovanile del Portici, è entrato in pianta stabile in prima squadra, dove è rimasto per ben 4 anni. La scorsa stagione ha vestito la maglia della Puteolana in serie D. “Sono felice di poter far parte di questa famiglia e di avere la possibilità di poter indossare questa maglia storica – ha affermato Imbimbo -. Non appena il Direttore Guidone mi ha chiamato, ho sposato senza esitazione questo progetto. Darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data dal Direttore e dal mister e suderò questa maglia, mettendomi al completo servizio della squadra, FORZA VICO EQUENSE!”.

Francesco Cassitto, classe 2002 è un esterno o all’occorrenza una seconda punta. Cresciuto nel settore giovanile del Portici, è stato aggregato poi in prima Squadra. “Voglio sfruttare al massimo l’occasione che mi è stata data” ha ribadito Cassitto. “Voglio migliorare tanto, soprattutto fisicamente, ma al tempo stesso dare tutto per la squadra! Un saluto a tutti i tifosi del Vico!”.

Andrea Esposito, classe 2003 è un centrocampista. Arriva anche lui dal Portici, dove ha giocato per ben 4 stagioni. “Sono pronto ed emozionato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di ripagare la fiducia della società. Forza Vico!”. Queste le prime parole da calciatore.