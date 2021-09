Vico Equense: arriva l’autovelox lungo la statale sorrentina. Nel tratto di statale sorrentina 145, tra il Comune di Castellammare di Stabia, all’altezza dello stabilimento balneare Famous Beach e l’ex ingresso della galleria Scrajo-Seiano, sarà installato in via sperimentale un sistema di controllo elettronico della velocità, per meglio monitorare la circolazione stradale e prevenire sinistri.

Il servizio, voluto dall’Amministrazione comunale per garantire una maggiore sicurezza sia a chi quotidianamente percorre l’importante arteria con autovetture e motocicli, che ai tanti podisti e ciclisti che utilizzano quel tratto di strada come percorso preferenziale per fare sport. È ormai statisticamente provato che una delle cause principali dei sinistri stradali, quelli mortali, è l’eccessiva velocita dei veicoli.

Così la Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha dato mandato alla Polizia locale di avviare il noleggio della tecnologia basata sulla rilevazione della velocità media, e di tutti quei servizi software sussidiari necessari ai sensi di legge.