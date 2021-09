Vico Equense: arriva Conte, leader del M5S ed ex Presidente del Consiglio, che ha si fa attendere mezz’ora sotto una caldissima domenica di settembre, in ma viene acclamato dalla folla, mentre Maurizio Cinque parla da sindaco, che Positanonews ha seguito l evento anche in diretta . Si avvicinano sempre più le elezioni comunali che si terranno il 3 e 4 ottobre 2021, anche a Vico Equense. La tirata forte è fra Peppe Aiello e Maurizio Cinque, mentre Gennaro Cinque e Giovanni Ponti si stanno muovendo moltissimo.

L’attenzione, però, è oggi concentrata su Maurizio Cinque, in quanto Conte è arrivato a Vico Equense. Dopo Napoli e Salerno, l’ex Presidente del Consiglio è stato circondato non soltanto dagli elettori di Maurizio Cinque, ovviamente, ma anche da tanti curiosi da tutta la Penisola Sorrentina, in quanto è l’unica visita che Giuseppe Conte ha fatto in un paese al di sotto dei cinquantamila abitanti.

Conte, in piazza Giancarlo Siani, ha parlato di legalità, di ambiente ed ha fatto riferimento al futuro dell’Italia intera “La realtà dipende da voi, e dai cittadini, la Politica può cambiare il 0aese, questo paese non è un tutto infetto e la vostra presenza in piazza lo dimostra”

Parla a ruota libera, il leader del Movimento 5 Stelle. E «ai politici e i soloni» che invocano una riforma del reddito di cittadinanza dice: «Venite qui in mezzo alla gente anziché rimanere lì seduti nelle onorevolissime poltrone. Bisogna venire qui, parlare con le persone, con chi non riesce ad arrivare a fine mese. Una cintura di protezione come questa che abbiamo varato è assolutamente indispensabile. Poi assolutamente colpiamo e contrastiamo gli abusi, lavoriamo ancora per migliorarlo per le politiche attive per incrociare domanda e offerta, facciamo tutto quello che va fatto, coinvolgiamo i sindaci, le Regioni. I percettori di reddito chiedono dignità sociale, sono loro stessi a chiederlo. Abbiamo incontrato un’importante rappresentanza, sono loro che ci chiedono la dignità sociale che viene solo con il lavoro. Dobbiamo farli lavorare».

Conclude sulla ripartenza e sul pronto soccorso siamo nella Piazza Siani che significa onestà e la coniughiamo con competenza