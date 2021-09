Vico Equense, Andrea Buonocore: “Il mio posto è ‘Tra la gente'”

Si vanno a designare le squadre che concorreranno alla prossima amministrazione comunale di Vico Equense. Il sindaco uscente, Andrea Buonocore, conferma che il suo posto è “Tra la gente”, nella lista a sostegno di Peppe Aiello, con l’appoggio di Gennaro Cinque.

Il sindaco Andrea Buonocore lascia il posto ad Aiello, che ha ottenuto l’appoggio dell’attuale maggioranza del comune. Dall’altro lato, Ponti, Cinque e Ferraro sono in lizza per la fascia da sindaco contro Aiello.

Ormai i giochi son chiusi, le alleanze designate, e non resta che attendere l’ufficialità delle liste per la corsa alla fascia da sindaco prevista per il 3 e 4 ottobre.