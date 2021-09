Vico Equense: Amministrative, i candidati sindaco salgono a 4

Vico Equense – Sale a quattro il numero di candidati sindaco alle Comunali del 3 e 4 ottobre. Ha ufficializzato la discesa in campo infatti anche Giuseppe Ferraro, avvocato, che sarà sostenuto dalle civiche Vico Equense Domani e Vico Viva. Ferraro ha aderito alle tante sollecitazioni di professionisti, di esponenti della società civile e del mondo politico. “Abbiamo una squadra – ha detto Ferraro – in grado di affrontare le sfide del futuro e, insieme a tutti quelli che mentalmente liberi e animati da buona volontà e serietà presteranno adesione ai nostri progetti, intendiamo costruire una città diversa e migliore.” La candidatura di Giuseppe Ferraro si aggiunge a quelle di Peppe Aiello, espressione della maggioranza uscente, sostenuto da 5 liste: UDC, Fratelli d’Italia, L 845 per una Vico Equa, Tra la gente e Peppe Aiello Sindaco. “Sono e siamo certi – ha sottolineato il consigliere regionale Gennaro Cinque – che Peppe, insieme alla coalizione che abbiamo costruito, sappia interpretare i bisogni di una città come Vico Equense che aspira ad obiettivi ambiziosi.” Maurizio Cinque invece è appoggiato da sei liste: Maurizio sindaco, Vico sostenibile, Società civile, Movimento 5 Stelle, Liberamente, Amici a 4 zampe e Giovanni Ponti si candida con tre liste civiche: Ponti per Vico, Rinascimento, Ponti con la cultura.

Fonte Vico Equense online