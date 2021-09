Viabilità e trasporti a Vico Equense: bus elettrici, car sharing e ZTL. Cosa propongono i candidati sindaco?

»Risolvere la problematica dei microparcheggi pubblici e privati, in particolare lungo le principali vie del territorio comunale e della via Raffaele Bosco.

» Istituzione e razionalizzazione dei Parcheggio e stazionamenti per gli autobus privati.

» Incrementare l’offerta di sosta, delle strisce bianche, dei semafori, degli stalli di sosta gialli e rosa.

» Intervenire nella moderazione del traffico.

» Pianificare interventi speciali per la viabilità nella stagione estiva.

» Aprire un confronto continuo, proficuo e costante con l’ANAS e gli altri Enti preposti al fine di risolvere la problematica dei mezzi pesanti, della nuova galleria di S.Maria di Pozzano e dello svincolo di via Murrano, mettendo in essere tutte le iniziative e gli atti ritenuti utili per salvaguardare gli interessi e le prerogative dei cittadini di Vico Equense.

» Effettuare una pressione costante sull’azienda titolare del servizio pubblico di trasporto su rotaia e gomme per un miglioramento non più rinviabile delle condizioni del servizio, del viaggio e delle infrastrutture.

» Creare un Servizio Alternativo di mobilità su gomma, più snello e veloce, incentivando i giovani, at- traverso fondi europei o con l’istituzione, ad esempio, di servizi quali “Taxi collettivi” o “Car Pooling” con l’obiettivo di mettere i cittadini (lavoratori, pendolari, turisti) in condizione di “lasciare la macchina” e preferire il servizio su gomma, con evidenti ricadute sulla viabilità locale.

» Puntare su politiche di Pedibus, Car sharing e Bike sharing soprattutto nel centro cittadino e verso la penisola.

Giuseppe Ferraro

Per l’avv. Giuseppe Ferraro e le sue liste, la soluzione si può rintracciare in “Un nuovo sistema di mobilità urbana, collegamenti capillari ed ecosostenibili. Una ipotesi di lavoro per la proposta di uno studio di fattibilità. È possibile realizzare una rete di mobilità locale che soddisfi le esigenze della vita quotidiana dei cittadini delle borgate così da evitare l’uso delle proprie auto per gli spostamenti dalle frazioni verso Vico centro il ritorno.una soluzione possibile sarebbe di grande utilità anche per il comparto turistico. Alberghi, Bed & Breakfast, case vacanza, potrebbero offrire un servizio indispensabile ai turisti con evidente incremento delle presenze sul nostro territorio. Si può immaginare un sistema di collegamento realizzato con autoveicoli a propulsione elettrica o ibrida di piccole e medie dimensioni tali da consentire il transito anche nelle stradine più strette che costituiscono il sistema viario del paese specie nella zona collinare. Un servizio che funzioni H 24 chiamata singola tipo servizio taxi ma differente perché a gestione locale finalizzato esclusivamente a servire per il tragitto intercomunale. Realizzazione collegamenti verticali meccanizzati (ascensori) tra il centro della città e le spiagge di Vico e sedano.è una visione sostenibile del nostro futuro.”