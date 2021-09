Vaccini al via la terza dose a Napoli e Capri

Al via per gli over 80 assistiti dalla Asl Napoli 1 Centro la somministrazione della terza dose «booster dei vaccini Pfizer e Moderna. Da domani, giovedì 30 settembre, anche i cittadini sopra gli 80 anni d’età potranno presentarsi senza prenotazione per ricevere la somministrazione della terza dose di vaccino mRna, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. La somministrazione potrà avvenire nei centri vaccinali della Mostra d’Oltremare (dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18), della Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte (dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18), dell’isola di Capri (il venerdì dalle 9 alle 16) e nei Distretti sanitari di base dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.