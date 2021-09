Va a trovare la mamma malata in ospedale prima del matrimonio vestita da sposa. É la bella storia che viene da Napoli, dall’ospedale del Mare, raccontata da una guardia di sicurezza.

La coppia doveva sposarsi dopo poche ora ma la mamma di Erika era ricoverata per un delicato problema in ospedale. Allora bando alle superstizioni, la mamma doveva vederla vestita da sposa assieme al marito in abito.

Lo staff dell’ospedale ha così organizzato nei minimi dettagli un percorso sicuro in base alle regole anti-Covid e la figlia si è ricongiunta con la madre prima del giorno più bello.

Una storia emozionante!

Rosa Ferrante