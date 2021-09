Una villa in Costa d’ Amalfi per Ribery e la moglie, chi è Wahiba la donna forte del campione della Salernitana? E’ arrivato a Salerno circondato dall’entusiasmo dei tifosi e ora a Vietri sul mare all’Hotel Raito , ma dietro un grande uomo, e un grande calciatore, c’è una grande donna, ed è stata proprio lei a prediligere la residenza in una villa in Costiera amalfitana , sulla strada della Divina per Amalfi, Positano e Ravello, gemme del turismo della Campania e del Mondo

Chi è Wahiba, la moglie di Ribery, decisiva per il passaggio del giocatore alla Salernitana? Wahiba è di origini algerine, per lei Franck si è convertito alla fede islamica adottando il nome di Bilal Yusuf Mohammed. La coppia si è trasferita a Monaco nel giugno del 2007, dove il fuoriclasse francese ha vinto tutto, compreso il “triplete” nella stagione 2012-2013 culminato con il trionfo in Champions League (foto da Instagram).

Chi è Wahiba, la moglie di Ribery: la loro storia e i cinque figli

Insieme da una vita: erano poco più che adolescenti quando si sono innamorati, a Boulogne-sur-Mer, dove Ribery è nato il 7 aprile del 1983. Sposati dal 2002, hanno 5 figli: Hizya, Shahinez, Seif, Mohammed e l’ultima – nata a febbraio del 2019 – Keltoum Chérifa Marie-Pierre

Entrambi molto amati sui social, Wahiba è dipinta come una donna molto forte, specialmente dopo il “gesto” del 2010: quando perdonò il marito per la “scappatella” con Zahia Dehar e volò in Sudafrica a tifare per Franck, impegnato ai Mondiali con la Francia.

Wahiba Ribery è molto attiva sui social network. In particolar modo ha un account Instagram da 167mila follower (@wahibaribery7) dove pubblica foto e storie della sua vita quotidiana, in compagnia del marito Frank e dei loro cinque figli. Anche i piccoli Seife Shahinez hanno già un account Instagram gestito dalla madre.

Perché la moglie di Ribery può essere decisiva per l’approdo alla Salernitana

La signora Ribery potrebbe essere decisiva per l’eventuale arrivo del campione francese alla Salernitana. Spesso il calciatore classe ’83, infatti, ha preso le sue decisioni in base alla volontà ed alle opinioni della moglie, come ad esempio quando due anni fa ha deciso di accettare la proposta della Fiorentina. Pare che anche in questo caso Wahiba avrebbe espresso il suo assenso all’eventuale approdo in granata dell’ex campione d’Europa.