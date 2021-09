Una ripartenza fra i disagi per le scuole di Salerno: SOS per strutture e docenti

Si riparte ma non senza difficoltà. Perché anche in provincia di Salerno la “nuova” scuola dell’era Covid deve fare i conti con gli atavici problemi riguardanti strutture e personale che si sono ulteriormente complicati nella fase di gestione della pandemia. E in tutto il territorio che va da Scafati a Sapri, adesso, si moltiplicano le richieste d’aiuto per far sì che l’anno scolastico proceda in sicurezza e con pochi problemi.

Sos a Pontecagnano. Primo giorno di scuola anche per gli alunni dei plessi dell’istituto comprensivo “Picentia” ma non senza problemi. Personale scolastico insufficiente e palestra della scuola media al momento off-limits sono le questioni più spinose. Per quanto riguarda i collaboratori, la dirigente Ginevra de Majo lancia un appello. «Abbiamo pochissimi collaboratori scolastici. Entreranno tutti i bambini ma se non arriveranno altri bidelli avremo difficoltà ad accogliere tutti gli alunni dell’Infanzia ». La preside assicura massimo impegno per consentire l’ingresso in sicurezza alla popolazione scolastica ma evidenzia la necessità di affrontare subito delle questioni come quella del personale. «Il problema sarà ancora più evidente a partire dall’anno prossimo. Specie per la “Perlasca” e l’Infanzia “Raggio di Sole”. Nel cuore della città stiamo assistendo ad un aumento delle iscrizioni», spiega de Majo. La scuola elementare “Perlasca” ospita due classi dell’Infanzia dell’ex asilo “Aquilone” di via Calabria, struttura che oggi accoglie gli Uffici Demografici del Comune. E problemi ci sono anche alla scuola media “Picentia” dove la palestra non è disponibile in quanto utilizzata come centro vaccinale. La dirigente scolastica, però, rassicura tutti: «Abbiamo avviato un confronto con il Comune e sono partite le attività per liberare e sanificare gli spazi. La palestra dovrebbe tornare a disposizione dei nostri alunni tra fine settembre e la prima settimana di ottobre». C’è da affrontare, poi, il caos insegnanti di sostegno. «Purtroppo si tratta di docenti precari e privi di titoli », lamenta la preside de Majo. Anche nelle scuole dell’istituto comprensivo “Picentia” dovrebbero essere installati i sanificatori dell’aria annunciati nei mesi scorsi dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara. Gli spazi interni degli edifici scolastici del territorio dovrebbero essere dotati di sanificatori e depuratori.