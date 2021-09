Udinese-Napoli 0-4, poker azzurro e Spalletti in testa

Il Napoli vince 4-0 sul campo dell’Udinese nel posticipo della quarta giornata della Serie A e vola da solo in testa alla classifica a punteggio pieno. La squadra di Spalletti, a quota 12, ha 2 lunghezze di vantaggio su Inter e Milan. Il Napoli centra la quarta vittoria con una prestazione perfetta.

Napoli bello e vincente con giocate semplici ed efficaci che disorientano l’avversario che solo nei primi 15/20 minuti i rene pericoloso otto la porta azzurra.

Un Napoli concreto che gioca da grande squadra.

Il vantaggio arriva al 24′ con il gol di Osimhen. Insigne, lanciato sul filo del fuorigioco, pennella un lob destinato a finire in rete, l’attaccante nigeriano piomba sul pallone per blindare l’1-0.

Il raddoppio, al 35′, è il risultato di uno schema perfetto su punizione dalla trequarti. Koulibaly si trasforma in uom-assist, la sponda per Rahmani è efficace: colpo di testa ravvicinato, 2-0. In avvio di ripresa, Koulibaly si iscrive nel tabellino dei marcatori. Destro imparabile su azione da corner, 3-0 e gara in cassaforte. Il poker viene completato all’85’ da Lozano che entra in area e pennella il destro a giro per il 4-0: poker e Spalletti vola al comando.