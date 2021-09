Two Volcano Sprint 2021: la partenza il 15 ottobre. La Two Volcano Sprint (2VS) è una sfida ciclistica monofase e senza supporto che inizia e termina tra i due vulcani iconici del Sud Italia, il Vesuvio e l’Etna. Il percorso attraversa la Costa Amalfitana e quella cilentana e poi si inoltra sull’Appennino fino a scendere in Sicilia. Con oltre 1.000 chilometri di itinerario e più di 24.000 metri di dislivello, la 2VS è una sfida importante anche per i ciclisti più forti.

Dopo il successo passato, la 2VS 2021 avrà inizio venerdì, 15 ottobre alle 5:00 di mattina, alla falde di Monte Etna, Nicolosi.

Le regole sono semplici. I partecipanti devono fare il percorso GPX prefissato completamente da soli, portando la propria attrezzatura e procurandosi cibo, acqua e alloggio. I partecipanti debbono portare un GPS che deve essere sempre accesso. La rielaborazione non è permessa a meno che non si corra in coppia. Il tempo limite per stilare una classifica ufficiale è di 110 ore, al termine delle quali si svolgerà una festa di fine corsa. Non ci sono premi in denaro o riconoscimenti, ma solo la soddisfazione di superare i propri limiti, di esplorare un’altra parte di questo pianeta e contribuire a migliorare la vita delle persone che ci vivono.

La 2VS è un evento senza scopo di lucro che promuove l’ecosostenibilità nel Sud Italia. Il 100% delle quote di iscrizione -ad eccezione del noleggio dei tracker- è destinato a una sovvenzione annuale di sponsorizzazione. Ogni anno, l’associazione 2VS offre questa sovvenzione ad un progetto, iniziativa o servizio di un giovane imprenditore per la protezione e sostenibilità ambientale o per l’azione sul clima mentre si migliora la crescita economica delle comunità locali.

Tutti i proventi derivanti dalle spese di iscrizione dei partecipanti e dalle donazioni degli sponsor vanno direttamente al progetto vincitore. Il vincitore renderà conto pubblicamente ad ogni ciclista che partecipa alla corsa in quell’anno e sostiene l’iniziativa. Alla fine dell’anno verrà pubblicato un video che mostra i progressi del progetto e ciò che è stato realizzato.