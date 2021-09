Traversata dei Monti Lattari di un gruppo di escursionisti partiti da Cava de’ Tirreni, in tre giorni hanno raggiunto Termini

Un gruppo di escursionisti, tra i quali anche delle donne, è partito lo scorso martedì da Cava de’ Tirreni per fare la traversata dei Monti Lattari. Un percorso molto lungo ma anche estremamente affascinante, in grado di offrire un’esperienza unica di trekking a contatto con la natura in uno degli scenari più belli della Campania e non solo. Per la notte gli escursionisti sono stati ospiti di agriturismi locali per riposarsi e riprendere le forze in modo da continuare il cammino intrapreso. Ed oggi hanno percorso l’ultima tappa con destinazione Termini, la frazione di Massa Lubrense, con una meritata sosta nell’area di Punta Campanella.