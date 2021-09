Tramonti sconvolta dal dolore: sui social in molti piangono “Emilio ro’ Limoncell”

Tramonti, costiera amalfitana. Per alcuni era conosciuto come “Emilio ro’ Limoncell”, per molti era un semplice e genuino “Mast Emilio”. È questo l’appellativo che di solito si attribuisce ad un maestro di vita, una persona di tutto rispetto, che ha tanto da trasmettere. Emilio era proprio tutto questo. Consigliere comunale di minoranza, nella sua carriera politica è stato anche assessore tra il 1994 e il 1999 con Enrico Fierro sindaco. A poche ore dalla sua scomparsa, è ricordato da tutti i suoi concittadini sui social, dove ne annunciano la sua scomparsa in preda alla commozione. Ecco cosa scrivono.

Ciao mast Emilio. Sei stata una persona magnifica, sempre pronta a dedicarsi al paese. Tramonti senza te non sarà più lo stesso. I tuoi consigli, il tuo dedicarti al paese e si anche i tuoi rimproveri mancheranno a tutti noi. Fai buon viaggio mast emilio – Attilio Di Lieto.

Oggi è una brutta giornata, una notizia che non volevo mai avere, ci ha lasciato un amico, un mio collaboratore per diversi anni, un ragazzo speciale, sempre presente, amico di tutti, si metteva sempre a disposizione con tutti, ciao Emilio Giordano titolare del liguorificio Badia di tramonti R.I.P – Fabrizio Anastasio.

LE BRUTTE NOTIZIE GIRANO NELL’ARIA. CARO EMILIO SEI STATO UN GRANDE… E LO SARAI PER SEMPRE, UN AMICO UMILE E BUONO SEMPRE PRESENTE MI MANCHERAI. BUON VIAGGIO AMICO MIO, CHE LA TERRA TI SIA LIEVE R. I. P. – Anna Buonocore.

Oggi è una giornata molto triste. Siamo venuti a conoscenza della tragica scomparsa del caro amico Emilio Giordano, per noi “ Emilio ro limoncell “. Io, la mia famiglia e Tramonti Doc eravamo molto affezionati a lui! Riposa in pace Emì e famm o limoncell pur a loc ngopp – Tramonti Doc.

Posso solo dire che ci mancherai tantissimo.. Tramonti nn ti dimenticherà.. Pietre nn ti dimenticherà.. io nn ti dimenticherò.. Grazie di tutto l’affetto che ci hai dimostrato – Anna Maria Giordano.