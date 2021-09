Tramonti: procedono i lavori per la messa in sicurezza del Valico di Chiunzi. Procedono i lavori di messa in sicurezza del Valico di Chiunzi, sulla SP2. Sul tratto discendente verso la Costiera Amalfitana si lavora al nuovo manto stradale e nel tratto discendente verso l’Agro Nocerino Sarnese si lavora alla segnaletica stradale.

Si tratta di un lavoro finanziato dalla Regione Campania, grazie anche all’ interessamento dell’onorevole Luca Cascone.

“Un grazie particolare va al Sindaco di Tramonti Domenico Amatruda, che è capofila nell’ unione dei comuni nell’ attuazione del progetto con Corbara, Sant’ Egidio del Monte Albino e Maiori. Una sinergia istituzionale tra Regione, Provincia e Comuni che sta ridando dignità e sicurezza ad una strada importantissima dal punto di vista dei rapporti economici, sociali e turistici tra due aree importanti della nostra Provincia: la Costiera Amalfitana e l’Agro Nocerino Sarnese”– queste le parole del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.