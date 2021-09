Tramonti, nella notte rubato un camion gru di un’azienda boschiva locale. Indagano i carabinieri

Tramonti, costiera amalfitana. Durante la notte è stato rubato un grande camion gru di proprietà di una locale azienda boschiva. Il mezzo era stato lasciato in sosta dai proprietari nei pressi del deposito dell’azienda, in località Figlino, così come facevano abitualmente tutte le sere. Ma questa mattina l’amara sorpresa, il camion non c’era più. Tutto fa pensare ad un furto ed è stata sporta regolare denuncia presso i Carabinieri della Stazione di Tramonti che ora indagano per ritrovare il mezzo e risalire agli autori del gesto visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.