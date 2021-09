Tramonti, il calendario per la bruciatura delle sterpaglie in vigore dal 21 settembre e le relative sanzioni

Il Comune di Tramonti rende noto il calendario per la bruciatura della sterpaglie e le sanzioni comminate in caso di trasgressione: «Dal 21 settembre sarà possibile bruciare i desideri agricoli seguendo il calendario riportato nelle tabelle in basso (che trovate in calce al presente articolo) e osservando tassativamente le sottoindicate condizioni:

è vietato bruciare le sterpaglie o simili non adeguatamente essiccate; il fuoco deve essere sempre vigilato ed al termine delle operazioni, dovrà essere completamente spento e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente; è, in ogni caso, vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola, quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.; l’accensione non può avvenire in giornate di caldo intenso e di forte vento; durante le operazioni devono essere adottate tutte le misure necessarie per il controllo del fuoco, senza creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81: