Tramonti: finiscono in manette i coniugi dei furti. Ce ne parla Mario Amodio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Due arresti in Costiera Amalfitana con le accuse di furto e di furto aggravato. Sono stati eseguiti ieri mattina a Tramonti dai carabinieri della compagnia di Amalfi che hanno notificato a un uomo e ad una donna un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica di Salerno. L’attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Tramonti, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio e dal maresciallo Giorgio Covato, è stata avviata a seguito di alcuni furti che sono stati perpetrati in pochi mesi nel comune della Costiera. Le indagini svolte dai militari hanno consentito di accertare le responsabilità di due persone, un uomo ed una donna conviventi, ai quali sono stati addebitati gli episodi di furto. Tra questi il furto di gasolio commesso su un autobus della Sita nello scorso mese di febbraio mentre questo era parcheggiato in un’area di sosta. Anche in questo caso, grazie alla visione dei filmati acquisiti delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile riscontrare che il responsabile era giunto nei pressi del bus con la propria autovettura per commettere il reato. Un altro episodio è consistito nel furto in abitazione dalla quale erano state asportate vettovaglie, materiale da cucina, vestiti ed oggetti griffati. I militari hanno inoltre rinvenuto 9 grammi di marijuana oltre al materiale utilizzato per commettere il furto del gasolio.