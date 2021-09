Tramonti dice addio a un suo figlio nobile, Emilio Giordano non ce l’ha fatta . L’uomo nobile è colui che ama la propria terra, ed Emilio Giordano la amava con il cuore , sul web tanti ricordi da siti e social network, un uomo vero degno della propria terra , del polmone verde e il cuore dell’enogastronomia della Costa d’ Amalfi

Sempre sorridente e disponibile per decenni è stato attivo per dare il proprio contributo al paese collinare della Costiera Amalfitana.

Amava la sua Tramonti più di qualsiasi altra cosa. Consigliere comunale di minoranza, nella sua carriera politica è stato anche assessore tra il 1994 e il 1999 con Enrico Fierro sindaco.

Purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia con la malattia che non aveva offuscato quel sorriso che tutti gli abitanti di Tramonti gli hanno sempre visto stampato sul viso.

Una perdita della quale i tramontani sono fortemente addolorati. Una persona disponibile come poche che conservava intatto quello spirito di comunità che negli ultimi decenni si è andato sgretolando nella società.

Presidente della Pro Loco per diverso tempo, Emilio Giordano è sempre stato in prima linea quando c’era da promuovere il suo territorio.

Anche con il suo lavoro metteva al centro la sua terra. Sarà capitato a tutti di passare almeno una volta davanti casa sua e l’accoglienza era sempre la stessa: “Entra che ti offro qualcosa”.

Forse è questa la frase che i tramontani si sono sentiti ripetere più spesso da Emilio. A dimostrazione della generosità che ne ha caratterizzato l’esistenza.

“Caro Emilio, la tua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti noi. La tua gioia, il tuo entusiasmo, la tua voglia di aiutare il prossimo sono stati e saranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerti. Ricorderemo per sempre l’amore e il bene che hai donato alla tua terra, Tramonti. Il tuo ricordo sarà sempre con noi.

Ciao Emilio” questo il messaggio di cordoglio della Pro Loco Tramonti.

Emilio sei stato un esempio per diverse generazioni: Tramonti non ti dimenticherà.

Anche noi di Positanonews che amiamo molto Tramonti e la sua gente capace, caparbia e bella, ci stringiamo alla famiglia

Foto Teo Giunchiglia