Tramonti dice addio a Giuseppe Salsano Fondatore del ristorante l’Infinito

Tramonti e la Costiera amalfitana dicono addio a Giuseppe Salsano. Come tanti dalla valle che sovrasta la costa d’ Amalfi è andato in Svizzera a fare fortuna, dopo tanti sacrifici è tornato nella sua amata Tramonti dove ha fondato il ristorante .

Il ristorante L’ Infinito nel 1974 è situato a Tramonti in provincia di Salerno,nell’incantevole scenario montano che guarda verso l’interno della valle , in località Cesarano, 3 km dopo il valico di Chiunzi in direzione Ravello a pochi chilometri dalla costiera amalfitana. Il locale è inserito perfettamente nel verde di una natura incontaminata ed è collocato in uno straordinario panorama terra cielo, cui fa da sfondo, come suggerisce il nome, la cornice avvolgente dei monti verdeggianti che lo circondano.

Facciamo le nostre condoglianze ai figli Claudio, Gilda, Marisa, Rosita e Mario e a tutti i familiari

I funerali giovedì 2 settembre, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cesarano a Tramonti alle 15.00.