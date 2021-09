Tramonti: auto in fiamme nei pressi del Valico di Chiunzi. Paura a Tramonti, in Costiera Amalfitana: questa mattina di sabato 11 settembre 2021, infatti, un’auto ha preso fuoco nei pressi del Valico di Chiunzi, sulla stradina che conduce verso la zona alta del paese.

Fortunatamente il conducente della vettura è riuscito ad allontanarsi in tempo.

Prontamente, sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme.

Le cause dell’accaduto sono ancora in via di accertamento.