Tragedia nel Salernitano: 18enne in moto investe ed uccide un uomo in bici. La scorsa notte si è verificata una tragedia nel Salernitano: un ragazzo appena diciottenne a bordo della sua motocicletta ha investito ed ucciso un uomo in bici.

Secondo quanto riportato da Salernonotizie, il terribile incidente è avvenuto sulla litoranea di Pontecagnano, nei pressi dell’Acquapark Isolaverde.

Un ragazzo di 18 anni originario di Capaccio Paestum; per cause in via di accertamento con la sua moto Bmw ha investito e ucciso un cittadino extracomunitario 56enne che percorreva la strada in bicicletta.

Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i carabinieri della locale stazione per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il giovanissimo centauro è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dov’è stato ricoverato in prognosi riservata per le gravi lesioni riportate nel violento impatto.