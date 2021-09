Tragedia a Gragnano, 52enne muore mentre attende l’autobus. L’uomo lavorava ad Agerola

Tragedia nella città di Gragnano dove il 52enne Enrico Todisco è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla fermata di Piazza Aubry ad attendere l’autobus che doveva condurlo ad Agerola, dove svolgeva la sua attività lavorativa di venditore ambulante. Il cuore del 52enne si è improvvisamente fermato e l’uomo si è accasciato al suolo privo di vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma quanto sono giunti per il commerciante non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione di Gragnano per accertare la dinamica ma è stato facile accertare che il decesso era sopravvenuto per cause naturali.