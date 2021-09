Traffico in Costiera Amalfitana: questa sera allarme rosso per il rientro. Sembra essere tornata l’estate in questo fine settimana di settembre: nella mattinata di oggi è esploso il traffico in direzione Sorrento e Penisola Sorrentina, mentre anche in Costiera Amalfitana le automobili sono bloccate in code interminabili lungo la Strada Statale 163.

E la situazione andrò sicuramente peggiorando nel corso di questo pomeriggio/sera di oggi: scatta l’allarme rosso per il rientro in Costa d’Amalfi, per un traffico che non sta lasciando scampo agli automobilisti.