Traffico in Costiera Amalfitana e Sorrentina : questa sera allarme rosso per il rientro. Sembra essere tornata l’estate in questo fine settimana di settembre: nella mattinata di oggi è esploso il traffico in direzione Sorrento e Penisola Sorrentina, mentre anche in Costiera Amalfitana le automobili sono bloccate in code interminabili lungo la Strada Statale 163 a Positano a causa del semaforo dopo Amalfi di nella strozzatoia di Castiglione di Ravello.

E la situazione andrò sicuramente peggiorando al rientro ci saranno anche i vacanzieri del weekend a tornare.

Da Piano di Sorrento consigliamo, in per chi la conosce, il la deviazione di Alberi per le zone collinari di Vico Equense, incendio incidente dove poi raggiungere Castellammare di Stabia e l’autostrada A3 Napoli e Salerno.

Rientro difficile anche in Costa d’Amalfi, per un traffico che non sta lasciando scampo agli automobilisti peggiorato da ben sette semafori, che l’ultimo a Cetara ieri a causa della frana, che poi a Vietri sul mare due semafori che l’Anas lascia evidentemente come cartolina della Divina, che un percorso ad ostacoli.

Partite in serata sul tardi se volete un consiglio spassionato